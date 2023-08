Accord définitif pour Elye Wahi au RC Lens !

La suite après cette publicité

L’avenir d’Elye Wahi agite cette fin de mercato estival. Auteur de 19 buts et 6 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, l’attaquant du Montpellier HSC s’éloigne de plus en plus de la cité héraultaise. Bien que présent dans le groupe communiqué par le MHSC pour la rencontre face à l’Olympique Lyonnais, ce samedi à 19 heures, le natif de Courcouronnes devrait, en effet, rapidement s’offrir un nouveau challenge.

Dernièrement, nous vous révélions à ce titre que le RC Lens, à la recherche d’un nouveau buteur après le départ de Lois Openda, s’activait en coulisses. Séduits par le profil de l’international espoir tricolore, les Sang et Or ont ainsi accéléré sur ce dossier. Capable de s’aligner sur la somme demandée par le MHSC (entre 30 et 35 M€ bonus compris), le RCL - qualifié pour la prochaine Ligue des Champions et fort de grosses sommes d’argent récupérées grâce aux ventes d’Openda et de Seko Fofana - devait encore s’entendre avec le joueur.

Lens rafle la mise pour Elye Wahi !

C’est désormais chose faite puisque nous sommes en mesure de vous affirmer qu’Elye Wahi a choisi de rejoindre le club artésien. Initialement Wahi voulait découvrir un championnat étranger, mais a été convaincu par le projet lensois. Le droitier d’1m84 espérait même faire partie du groupe convoqué pour affronter le Stade Rennais, dimanche soir. Une chose est sûre, Lens - qui avait définitivement stoppé les négociations avec Chuba Akpom (parti depuis à l’Ajax) - est en passe de boucler ce bouillant dossier. Un joli coup à venir pour le dernier deuxième de Ligue 1 qui aura donc finalement pris le meilleur sur West Ham, qui n’est pas parvenu à donner les garanties nécessaires, et Francfort, qui a vu son offre recalée.

Si nous vous révélions que le club artésien avançait en parallèle sur la piste menant à Hugo Ekitike, les dirigeants lensois ont donc finalement trouvé un terrain d’entente avec les hautes sphères montpelliéraines pour le transfert d’Elye Wahi. Toujours selon nos indiscrétions, un accord définitif a même été trouvé entre les différentes parties et le jeune buteur doit quitter Montpellier dans les prochaines heures pour s’engager à Lens. Dès lors, le joueur passé par Montfermeil est attendu ce samedi pour passer sa visite médicale et, sauf énorme retournement de situation, il signera dans la foulée son nouveau contrat avec les Sang et Or. La fin d’un très long feuilleton…