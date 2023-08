Le RC Lens accélère sur Elye Wahi !

Tout était prêt. La date de la visite médicale, le choix de son numéro de maillot. Chuba Akpom devait s’engager avec le RC Lens pour un contrat longue durée. Mais l’agent de l’attaquant de Middlesbrough qui avait souhaité faire monter les enchères en dernière minute avec l’offensive de l’Ajax avait contrarié les plans du club artésien qui avait décidé de rompre définitivement les négociations comme nous vous l’avons révélé en exclusivité dans nos colonnes.

4 jours plus tard, Lens est toujours en quête de son attaquant titulaire, celui-là même qui sera en charge de remplacer Lois Openda parti à Leipzig. Deux profils étaient creusés en interne comme nous vous l’avions confié en début de semaine. Et pour le moment, l’un des deux se détache de manière très significative. Et il s’agit d’un joueur de ligue 1 qui a enfilé les buts comme les perles la saison passée avec 19 buts.

Lens pousse pour Elye Wahi !

Selon nos informations, Grégory Thil et la cellule de recrutement des Sang et Or ont accéléré ces dernières heures pour Elye Wahi. L’international espoir tricolore de Montpellier colle parfaitement aux critères exigeants de recrutement de la formation de Franck Haise. La somme demandée par le MHSC (entre 30 et 35 M€), n’effraie pas le deuxième du dernier championnat de Ligue 1, qui a récupéré de grosses sommes d’argent sur le mercato grâce aux ventes d’Openda et de Fofana et qui peut compter sur la manne financière de la Ligue des Champions.

Reste désormais à convaincre Wahi de rejoindre le RC Lens. L’attaquant héraultais de 20 ans ne manque pas de courtisans en cette fin de mercato que ce soit du côté de Chelsea, de West Ham, du PSG et surtout de l’Eintracht Francfort qui a fait une première offre de 28 M€ refusée par Laurent Nicollin. Ces derniers poussent pour trouver un accord avec le MHSC. Lens va-t-il toucher enfin au but avec sa quête de son numéro 9 ? Une chose est sûre, avec le seul Morgan Guilavogui disponible offensivement, le temps presse…