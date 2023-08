Mercato MHSC : l’Eintracht Francfort accélère sur Elye Wahi !

La suite après cette publicité

Les supporters du Montpellier HSC se sont faits à l’idée : leur attaquant international Espoirs français Elye Wahi va quitter la Mosson cet été. Véritable révélation de la Ligue 1 l’an passé, avec 19 buts et 6 passes décisives en 33 matches championnat, le joueur de 20 ans a attiré l’attention de plusieurs clubs européens, et la liste est longue : Arsenal, Tottenham, AS Monaco, Chelsea… Pas de quoi alarmer son entraîneur Michel Der Zakarian, qui a déjà pu compter sur son "successeur", Akor Adams, auteur d’un doublé en deux minutes pour sa première en L1 face au Havre (2-2).

«On savait qu’il pouvait partir, a expliqué le technicien héraultais en conférence de presse. C’est un bon mec et il a envie de bien finir avec nous. Un départ inéluctable ? Jusqu’au 1er septembre, on va attendre. On ne sait pas quand ça va se décanter. Quand tu es coach, tu es obligé d’attendre, tu subis les événements et tu t’adaptes tout le temps.» Néanmoins, il reste deux semaines avant la fin du mercato estival et Elye Wahi est toujours sous contrat avec le MHSC, et ce jusqu’en 2025. Ces derniers jours, certains clubs ont déjà commencé à s’activer…

Première offre de Francfort refusée

En effet, selon nos informations, l’Eintracht Francfort, qui prépare un possible départ de Randal Kolo Muani cet été, a fait une première offre de 28 millions d’euros à la direction montpelliéraine pour son attaquant aux 3 sélections avec les Bleuets (1 réalisation). Mais le président, Laurent Nicollin, a bloqué cette proposition puisqu’il attend un montant supérieur à celui de la formation allemande pour libérer son numéro 21. De plus, le dirigeant pailladin attend également l’offre de West Ham, club qui a promis de surenchérir et que privilégie le principal intéressé comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité.

Une première offensive de la part des vainqueurs de la Ligue Europa 2022, qui vient devancer d’autres clubs seulement venus aux renseignements, comme les Blues (qui souhaitaient le prêter à Strasbourg dans la foulée, pas dans les plans de Wahi ou encore le Paris Saint-Germain. Le natif de Courcouronnes était également revenu dans les petits papiers de l’ASM pour pallier la longue blessure de Breel Embolo. Dans tous les cas, le MHSC est prêt à entamer ce nouvel exercice dans l’élite, passée à 18 clubs, avec ou sans Elye Wahi…