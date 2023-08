Le PSG prend contact avec Montpellier pour Elye Wahi, Tottenham en embuscade !

Elye Wahi. C’est à n’en point douter l’un des feuilletons de l’été en Ligue 1. Il faut dire que l’attaquant formé à Montpellier a réalisé une saison tout simplement incroyable avec le MHSC marquant 19 buts et délivrant 5 passes décisives en Ligue 1. À 20 ans et alors qu’il a quasiment battu tous les records de précocité derrière Kylian Mbappé, l’attaquant international espoir fait chavirer le club de nombreux clubs français et européens tous séduits à l’idée de recruter ce buteur né, à la marge de progression encore importante.

L’OM avait coché son nom, il y a quelques mois, Monaco et Arsenal notamment se sont penchés sur son cas avant que Chelsea ne passe à la vitesse supérieure avec une offre de 28 M€ refusée par le club héraultais. Plutôt réticent à l’idée de rejoindre Strasbourg, Wahi avait néanmoins visité les installations des Blues. Mais qu’à cela ne tienne, le prometteur buteur tricolore dispose de nombreux courtisans encore déclarés.

Tottenham et Francfort toujours intéressés

L’Eintracht Francfort, qui a également accueilli le joueur pour une visite de ses installations, suit le dossier avec attention et reste sur le coup en cas de départ de Randal Kolo Muani. Du côté de Tottenham également, on est très chaud sur le dossier et on pourrait rapidement décider de passer concrètement à l’offensive.

Mais un nouveau courtisan et non des moindres vient de pointer le bout de son nez. Selon nos informations, il s’agit du PSG. Le club de la capitale a contacté Montpellier pour prendre des informations notamment sur les conditions du transfert.