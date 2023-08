Mercato : Monaco réfléchit déjà à remplacer Breel Embolo

La nouvelle est arrivée laconiquement ce lundi matin dans l’annonce du groupe monégasque pour le match face au Bayern Munich. «Un déplacement auquel Breel Embolo ne pourra prendre part. L’attaquant international suisse a subi une rupture du ligament croisé antérieur à l’entraînement et sera absent des terrains plusieurs mois. L’AS Monaco apporte tout son soutien à son attaquant dans cette épreuve», peut-on lire sur le site officiel du club. Un vrai coup dur donc pour le club de la Principauté tant le puissant attaquant monégasque s’est rendu indispensable depuis son arrivée au club l’an passé. Avec 12 buts marqués la saison dernière et un impact de tous les instants, Embolo avait su se faire une place de choix dans l’attaque de l’ASM, mais aussi dans le cœur des supporters. D’ailleurs, c’est lors de sa blessure contractée fin mars que Monaco avait commencé à plonger en Ligue 1.

C’est donc une très mauvaise nouvelle pour Adi Hutter mais aussi pour Thiago Scuro, qui n’avait pas forcément prévu de foncer dès le 7 août sur un attaquant. Pour autant, le nouveau directeur sportif brésilien du club de la Principauté est déjà à pied d’œuvre pour réfléchir à une façon de pallier la longue indisponibilité du double buteur suisse à la dernière Coupe du Monde au Qatar. Différentes options sont envisagées. La première est de faire avec le trio Kevin Volland (très efficace durant les matches de préparation), Myron Boadu (toujours pas convaincant) ou Wissam Ben Yedder (peu efficace durant les premiers matches amicaux). Une solution qui ne fait pas l’unanimité sur la Principauté. La seconde serait d’accélérer la signature du jeune attaquant brésilien de 18 ans Deivid Washington. Mais bien que prometteur, ce dernier paraît un peu jeune pour remplacer au pied levé Breel Embolo. Une troisième solution pourrait être de prendre un joueur en prêt ou en difficulté dans son club, capable de remplacer à court terme l’absence de l’attaquant suisse. Enfin, dernière option et non des moindres, sortir le chéquier pour s’offrir un attaquant.

Vers une réactivation des pistes Wahi et Balogun ?

Comme nous vous le révélions ces derniers mois, l’ASM surveille depuis un bon moment deux gros talents qui ont marqué les esprits et les buts en Ligue 1 l’an passé. À savoir Folarin Balogun (ex-Reims de retour à Arsenal) qui a marqué 21 buts en L1 et Elye Wahi qui a claqué de son côté 19 buts avec le MSHC. Mais aussi bien pour l’international espoir tricolore que pour l’international américain, l’opération ne sera pas simple à finaliser. Les deux joueurs sont estimés à 40 M€ par leur club respectif et surtout sont déjà en contact avec d’autres écuries.

Folarin Balogun plaît beaucoup à l’Inter Milan tandis qu’Elye Wahi est très courtisé par Chelsea qui veut l’envoyer en prêt à Strasbourg. Deux dossiers complexes qui vont sans doute être relancés rapidement et qui pourraient être suivis par une autre piste surprise bien cachée dont le nom n’a pas filtré. À l’heure actuelle, bien malin qui pourra dire qui va remplacer numériquement Breel Embolo. Mais le temps presse pour une équipe de Monaco qui a montré de belles choses durant la préparation d’avant saison, notamment face à Arsenal et qui va affronter ce lundi soir le Bayern Munich pour un match de gala. Avant de se lancer dans le grand bain de la Ligue 1, dès dimanche à Clermont.