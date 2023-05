Montpellier : Monaco et Arsenal poussent pour Elye Wahi !

À tout juste 20 ans, Elye Wahi n’en finit plus de battre des records de précocité. Mis à part Kylian Mbappé, il n’y a personne qui peut s’asseoir à sa table statistiquement parlant. Avec 30 buts en Ligue 1, il navigue sur des bases très élevées et n’en finit plus d’impressionner. Son récent quadruplé marqué au Groupama Stadium en est le parfait exemple et l’a fait passer au stade d’attaquant d’exception.

La suite après cette publicité

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Montpellier sait qu’il va lui être impossible de conserver son meilleur joueur au-delà de cet été et son match à Reims pour le compte de la 38e journée de Ligue 1 sera sans doute le dernier sous les couleurs de son club formateur. L’occasion pour lui d’inscrire un 18e but en Ligue 1 cette saison… voire plus. Interrogé dimanche lors des Trophées UNFP, le serial buteur du MHSC, qui venait de recevoir le trophée Just Fontaine du plus beau but de l’année en L1 indiquait vouloir laisser faire ses représentants concernant son avenir. « Pour l’instant, je suis à Montpellier, on verra bien. Je suis sous contrat jusqu’en 2025. Je laisse les gens concernés faire leur travail.»

À lire

Arsenal et Dortmund sur une ancienne pépite du Real Madrid

Arsenal en pole, Monaco très chaud !

C’est exactement ce que ces derniers font. Déjà suivi depuis cet hiver par de nombreux clubs comme nous vous le révélions en exclusivité, Elye Wahi continue d’affoler de nombreux clubs européens, séduits par son profil et sa marge de progression énorme. Parmi les formations intéressées, il y en a deux qui sont plus insistantes que les autres et qui ont même pris de l’avance sur le dossier, à savoir Arsenal et l’AS Monaco. Le club londonien, qui suit et supervise le joueur depuis de nombreux mois, est véritablement fan de cet attaquant vif, rapide (il a été flashé à 35,28 km/h) et qui dispose d’un excellent sens du but. Une première offre de transfert est même sur le point d’être faite. Mais si le montant de cette dernière n’est pas connue, elle sera quoiqu’il arrive en deçà de la somme demandée par Laurent Nicollin, à savoir entre 30 et 35 M€.

La suite après cette publicité

Malgré ce prix élévé, l’AS Monaco est lui aussi plus que jamais sur le coup. Le club de la Principauté qui va changer beaucoup de choses à l’intersaison (plusieurs attaquants sont sur le départ), souhaite apporter du sang neuf à son attaque trop dépendante d’un Breel Embolo et d’un Wissam Ben Yedder moins fringuant que l’an passé. La possibilité d’évoluer dans un club intermédiaire avant de filer à l’anglaise pourrait être un argument de poids pour le joueur et son entourage même si Wahi paraît sans doute hors de portée des finances de l’ASM. De plus, la perspective de ne pas pouvoir disputer une coupe d’Europe la saison prochaine (Monaco va jouer sa qualification lors de la dernière journée de L1 et n’a pas son destin entre ses mains) pourrait s’avérer rédhibitoire pour l’attaquant international U20 tricolore. De quoi laisser le champ libre aux Gunners qui pourraient trouver le remplaçant idéal à un Falorin Balogun qui ne devrait pas rester à Arsenal cet été et qu’on pourrait rapidement retrouver en Ligue 1… à Monaco où au LOSC.