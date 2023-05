Montpellier : la sensation Elye Wahi affole les grands d’Europe !

La suite après cette publicité

Ce dimanche, Elye Wahi est passé par toutes les émotions. Premier joueur de Montpellier à inscrire un quadruplé dans l’histoire du club héraultais, deuxième meilleur buteur sur une saison du MHSC derrière l’emblématique Olivier Giroud qui avait mis 21 buts en 2011-12, l’international espoir tricolore n’en finit plus de battre des records de précocité. À ce petit jeu-là, il n’y a guère que Kylian Mbappé au-dessus de lui. C’est d’ailleurs ce dernier qui avait marqué le dernier quadruplé en Ligue 1 en 2018, avant qu’Alexandre Lacazette ne l’imite à la dernière seconde du match hier… plombant quelque peu la performance hallucinante d’Elye Wahi face à l’OL au Groupama Stadium qui a d’ailleurs raté d’un cheveu le quintuplé face à une équipe où il a toujours brillé depuis ses débuts en pro (7 buts en 5 apparitions face à Lyon en L1).

Déjà plus que réussie avant le match contre l’OL, la saison du buteur montpelliérain a pris une autre tournure sur la pelouse lyonnaise. Avec 17 buts en 30 matches, il surfe à des hauteurs très élevées à seulement 20 ans. Loin d’être rassasié, Wahi veut dépasser la barre symbolique des 20 buts… avant de quitter son club formateur qui s’est fait une raison. Il va être difficile, voire impossible conserver une saison supplémentaire celui qui a quasiment doublé ses statistiques buts d’une saison sur l’autre et qui a fait mieux que Karim Benzema et que Thierry Henry au même âge.

Arsenal, Newcastle, Monaco, Francfort, Dortmund et Leipzig sont tous fous de Wahi !

Si le MHSC avait réussi à le faire malgré l’insistance de plusieurs clubs, Laurent Nicollin va surtout s’évertuer à vendre au mieux cet attaquant vif, rapide, racé (il a été flashé à 35,28 km/h) et qui dispose d’un excellent sens du but. Montpellier a d’ailleurs fixé le prix de son buteur, sous contrat avec le MHSC jusqu’en juin 2026, qui a récemment grimpé depuis son quadruplé. Il faudra désormais débourser 40 M€ au minimum pour s’offrir ses services.

De prime abord, l’idéal pour un joueur du calibre d’Elye Wahi serait d’évoluer dans un club intermédiaire avant d’aller dans un top club européen. Selon nos informations, l’Eintracht Francfort (pour remplacer Randal Kolo Muani), l’AS Monaco (pour remplacer Wissam Ben Yedder), le RB Leipzig (pour remplacer Christopher Nkunku) et le Borussia Dortmund (pour remplacer Anthony Modeste et concurrencer Sébastien Haller) sont très intéressés par le profil de l’actuel 7e meilleur buteur de Ligue 1.

Mais l’avenir de ce dernier pourrait déjà se trouver à un cran au-dessus. Arsenal, qui suit le joueur depuis de nombreux mois, n’a pas écarté l’idée de foncer sur Wahi, de même que Newcastle également très intéressé. La Premier League serait un championnat propice aux qualités intrinsèques de l’international espoir tricolore. Quoi qu’il arrive, le quadruplé retentissant du joueur a déjà un impact sur le mercato d’Elye Wahi. Il faudra attendre quelques semaines avant d’en savoir plus sur la future destination du joueur. Mais en l’état, il paraît peu probable qu’il reste en Ligue 1.