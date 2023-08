Elye Wahi veut rejoindre le RC Lens !

Le compte à rebours est lancé pour le RC Lens dans sa quête du fameux numéro 9. Après l’échec du dossier Akpom, le club artésien s’est remis à la chasse au "Grantatakan". Comme nous vous le révélions ce jeudi, Elye Wahi est en bonne position pour devenir le remplaçant de Lois Openda à la tête du RCL. Mais comme tous les attaquants de haut niveau, l’attaquant international espoir tricolore aux 19 buts en L1 est très courtisé que ce soit du côté de West Ham ou du côté de l’Eintracht Francfort qui a même soumis une première offre refusée pour le joueur.

La suite après cette publicité

L’absence de Wahi dans le groupe de Montpellier qui va aller défier Lyon samedi soir en dit beaucoup sur l’imminence du départ du joueur. Reste désormais à savoir qui raflera la mise. Devant tant d’incertitudes et pour éviter de se retrouver sans solution, le club du Nord, qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions, doit multiplier ses chances de trouver la recrue idoine. Comme nous l’évoquions il y a quelques heures, une seconde piste vers Hugo Ekitike était creusée en parallèle de celle menant à Elye Wahi. Elle s’est réchauffée tout particulièrement ces dernières heures mais ne parait pas plus simple à finaliser que celle menant au buteur du MHSC.

À lire

Le message du PSG à Sergio Rico

Elye Wahi se rapproche du RC Lens

Selon nos informations, Grégory Thil et son équipe avancent en parallèle sur la piste menant à l’attaquant parisien. L’ancien Rémois, après une première saison d’adaptation, est prêt à se battre pour obtenir du temps de jeu dans la capitale. Mais l’arrivée d’un nouvel attaquant dans les prochains jours (Randal Kolo Muani) devrait réduire ses espoirs de briller au PSG. Dès lors, un départ paraît de plus en plus inéluctable pour Ekitike. Une situation donc toujours complexe pour le RC Lens. Néanmoins, nous sommes en mesure de vous affirmer que la solution aux problèmes de recrutement lensois pourrait venir… d’Elye Wahi directement.

La suite après cette publicité

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le joueur, qui était de prime abord séduit à l’idée de rejoindre West Ham, n’a pas obtenu pour l’instant les garanties nécessaires sur le projet et des preuves réelles d’une offre ferme à venir de la part du club londonien. Ce qui n’est pas le cas de Lens qui a montré plus de garanties et de certitudes. Wahi est désormais très chaud à l’idée de rejoindre Lens et son projet Champions League. Désormais, la balle est dans le camp du RC Lens qui va devoir rapidement mettre sur la table la somme demandée par le MHSC car si des discussions ont eu lieu entre les parties, pour le moment, il n’y a pas eu de propositions écrites. Selon nos informations, les Sang et Or sont prêts à mettre plus de 30 M€ sur la table pour arracher l’attaquant international espoir tricolore. Mais attention, Francfort (qui a déjà soumis une première offre refusée par Montpellier) et West Ham, n’ont peut-être pas dit leur dernier mot.