Accord total entre Randal Kolo Muani et le PSG !

Si de nombreux observateurs s’inquiétaient du peu de cohérence du mercato du PSG il y a de cela encore quelques semaines, ce n’est aujourd’hui plus le cas. Il faut dire que le club de la capitale n’a pas ménagé ses efforts. Entre un dégraissage plutôt efficace avec en tête d’affiche un Neymar qui s’est engagé du côté d’Al Hilal contre 90 M€, la signature d’Ousmane Dembelé, un Kylian Mbappé qui a réglé ses différends avec la direction du club parisien et la signature d’un Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque parisienne qui a déjà pu montrer par séquence l’étendue de son talent et sa capacité à jouer dos au but et en déviation. Tout laisse augurer une belle saison au PSG sous la houlette de Luis Enrique.

Mais les champions de France en titre n’en ont pas terminé pour autant avec leur flamboyant mercato estival. Un autre attaquant était clairement espéré. Si Bradley Barcola tient déjà un accord avec le PSG, c’est un autre attaquant qui est désormais d’accord sur toutes les lignes avec le club présidé par Nasser Al-Khelaifi. Selon nos informations, Randal Kolo Muani, qui est très intéressé à l’idée de rejoindre la capitale et qui a demandé à quitter Francfort il y a quelques jours, vient de se mettre d’accord sur les modalités d’un contrat de cinq ans avec le PSG.

L’attaquant international tricolore, qui avait particulièrement brillé lors du Mondial 2022 au Qatar, compte bien revenir en Ligue 1 par la grande porte après avoir quitté le championnat de France pour l’Eintracht Francfort il y a de cela une saison. Mais RKM a changé de dimension en quelques mois avec des prestations de haute volée en Bundesliga et des statistiques impressionnantes (23 buts et 14 passes décisives en 46 matches TCC en 2022-23). Reste désormais à trouver un accord avec le club allemand qui s’est déjà résigné à perdre son meilleur joueur et qui lui cherche déjà un successeur Francfor (Ekitike en tête de liste).

Du côté du PSG qui travaille sur ce dossier depuis quelques semaines, on a bien évidemment des liquidités pour finaliser un deal qui s’annonce déjà hors norme. Quoi qu’il en soit, l’arrivée probable du très polyvalent Randal Kolo Muani à Paris apporterait un vrai confort à Luis Enrique. L’ancien Nantais pousserait encore un peu plus Hugo Ekitike vers la sortie, mais montrerait une fois encore la vraie volonté du PSG de franciser un peu plus son effectif. On pourrait ainsi avoir ni plus ni moins que l’attaque de l’Equipe de France avec Mbappé, Kolo Muani et Dembelé.