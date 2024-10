Manchester United : le successeur d’Erik ten Hag se précise !

Quatre, cinq, et même neuf. C’est, selon les divers médias anglais, le nombre de profils étudiés par le board de MU pour succéder à Erik ten Hag, fraîchement limogé ce lundi. D’autres comme The Athletic râtissent tellement large qu’ils en viennent à citer le nom d’Eric Roy, l’actuel coach de Brest. Sans faire offense à celui qui mène le Stade Brestois à des hauteurs inattendues, on l’imagine mal faire partie des discussions.

La suite après cette publicité

Lundi, le nom qui était le plus cité dans les médias britanniques était celui de Gareth Southgate, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre, qui avait été un temps sérieusement envisagé par Ineos au moment de leur arrivée dans le capital mancunien. Il était alors encore sélectionneur et n’avait pas encore décidé de son avenir, avant le début de l’Euro. Le voilà aujourd’hui libre, mais des doutes escortent encore sa capacité à manager un top club en Premier League.

À lire

Manchester United pense à l’étonnant retour d’Ole Gunnar Solskjaer !

Amorim plait mais…

Quoi qu’il en soit, le grand favori selon des médias sérieux comme The Times ou The Telegraph, c’est Ruben Amorim, le coach du Sporting CP. Problème de taille, il est toujours en poste et est bien lancé dans sa saison (invaincu en championnat et en course pour la qualification en Ligue des Champions). Il sera surtout disponible à l’issue de la saison. De même, l’actuel entraîneur de Brentford Thomas Frank a des partisans, son profil étant considéré comme le bon pour redresser Manchester United. Mais là encore, il n’est pas disponible à l’heure actuelle et il faudrait négocier avec son club. Selon les informations de The Athletic, Manchester United travaille d’arrache pied pour trouver un accord dans l’espoir de nommer Ruben Amorim comme entraîneur principal. La direction mancunienne serait prête à payer une clause libératoire de 10 millions d’euros. Le Portugais de 39 ans est prêt à accepter un départ, alors que les pourparlers vont se poursuivre entre les Red Devils et le Sporting.

La suite après cette publicité

Parmi les entraîneurs libres, plusieurs sont cités comme étant des cibles. On commence par l’éternel Zinedine Zidane, déjà approché par le passé. Le coach français représente le très gros coup mais on peut douter de son intérêt à venir dans un club en pleine dégringolade en cours de saison. L’Espagnol Xavi serait aussi dans le viseur, et des discussions auraient même déjà eu lieu entre toutes les parties, depuis que la position de Ten Hag s’était fragilisée. Graham Potter (libre) et Kieran McKenna (Ipswich) sont également des profils répertoriés par la presse anglaise. Pour Ineos et Manchester United, il ne faut surtout pas se tromper, ils ont déjà perdu suffisamment de temps.