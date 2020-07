Chelsea-Wolverhampton : les compositions officielles !

Liverpool et Manchester City ont beau avoir passé la ligne d'arrivée depuis un moment maintenant, ce n'est pas le cas de tout le monde dans le haut de tableau anglais. Cet après-midi, alors que se joue à 17 heures l'ensemble des 10 matchs de la 38e journée de Premier League, ils seront cinq à se disputer la petite et la grande Europe. Leicester (5e, 62 points) accueillera notamment Manchester United (3e, 3 pts) - en espérant un faux pas de Chelsea (4e, 63 pts) face à Wolverhampton (6e, 5p pts) - pour se glisser dans le top 4 qualificatif pour le Ligue des Champions. En embuscade, Tottenham (7e, 58e pts) peut de son côté souffler le ticket pour la Ligue Europa des Wolves sur la pelouse de Crystal Palace. En clair, à Stamford Bridge (une pelouse où Wolverhampton n'a jamais gagné), on ne se fera pas de cadeau.

La suite après cette publicité

Frank Lampard, comme depuis deux matchs, aligne un 3-4-3. Willy Caballero est dans les buts, derrière le trio Kurt Zouma, Antonio Rüdiger et César Azpilicueta. La paire de pivots Jorginho-Mateo Kovacic est, elle, encerclée par les pistons Marcos Alonso et Reece James. Devant, l'homme en forme Olivier Giroud est associé à Mason Mount et Christian Pulisic. Face aux Blues, Nuno Espírito Santo articule sa formation en 3-4-3. Rui Patrício est le dernier rempart alors que Romain Saïss, Conor Coady et Willy Boly forment la ligne défensive. Le doublette du milieu Rúben Neves-Leander Dendoncker est entourée, sur les ailes, par Jonny Otto à gauche et Matt Doherty à droite. Raúl Jiménez mènera lui l’attaque aux côtés de Diogo Jota et Pedro Neto.

Suivez la rencontre en direct commenté

Les compositions des équipes :

Chelsea : Caballero - Zouma, Rüdiger, Azpilicueta - Jorginho, Kovacic - Alonso, James - Mount, Giroud, Pulisic.

Wolverhampton : Patrício - Saïss, Coady, Boly - Neves, Dendoncker, Otto, Doherty - Jota, Jiménez, Neto.