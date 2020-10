Olympiakos - OM : les compositions officielles

Sept ans après, l'Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions sur la pelouse de l'Olympiakos. Une rencontre chargée d'émotion pour le seul club français a avoir remporté la compétition - avec notamment des retrouvailles avec Mathieu Valbuena (Marseillais entre 2006 et 2014) -, que les Phocéens disputeront avec quasiment toutes leurs forces vives, hormis Boubacar Kamara (suspendu pour une expulsion lors de la défaite au Vélodrome face aux Chypriotes de l'Apollon Limassol, le 13 décembre 2018). André Villas-Boas aligne donc un schéma classique avec Il Fenomeno Steve Mandanda dans les but, derrière l'indéboulonnable quatuor Hiroki Sakai , Álvaro González, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi.

Un cran plus haut, l'entraîneur phocéen privilégie la fougue de Pape Gueye à l'expérience de Kevin Strootman pour remplacer Kamara, aux cotés de Valentin Rongier et Morgan Sanson, le nouvel arrivant Michaël Cuisance débute lui sur le banc. L'attaque voit quant à elle le retour de Dimitri Payet (suspendu en championnat), se greffer au duo Florian Thauvin-Darío Benedetto. De son côté Pedro Martins titularise son portier José Sá, derrière une ligne défensive composée de Rafinha, Ousseynou Ba, Rúben Semedo et José Holebas. Yann M'Vila accompagne pour sa part Andreas Bouchalakis à la récupération, quand le trio Lazar Randjelovic, Georgios Masouras et Mathieu Valbuena mènera les offensives en soutien de Youssef El Arabi.

Les compositions des équipes :

Olympiakos : Sa - Rafinha, Semedo, Ba, Holebas - M'Vila, Bouchalakis - Masouras, Valbuena, Randjelovic - El Arabi.

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Gueye, Rongier, Sanson - Thauvin, Benedetto, Payet.