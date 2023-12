MU : le rachat d’INEOS bouclé avant Noël ?

Toujours pas de fumée blanche dans le ciel de Manchester United mais le rachat se précise. À en croire les informations de The Athletic ce vendredi, les dirigeants de Manchester United auraient rencontré Sir Dave Brailsford, directeur de la division sportive d’INEOS, et Jean-Claude Blanc, actuel directeur général de la société pétrochimique, à Old Trafford. Au cours de cette réunion, les forces en présence auraient choisi le début de semaine prochaine pour finaliser la vente du club mancunien à Sir Jim Ratcliffe, évaluée à 1,25 milliard de livres sterling, soit en marge de la confrontation en Ligue des champions face au Bayern Munich, mardi soir.

Si cette transaction, réalisée par le biais d’une offre publique d’achat portant sur 25% des actions de MU, venait à être conclue, le patron d’INEOS obtiendrait en parallèle deux postes clefs au sein du conseil d’administration des Red Devils dont l’un d’eux pourrait être occupé par Jean-Claude Blanc. Enfin, le tabloïd britannique ajoute que l’homme d’affaires britannique prévoit d’injecter plusieurs millions de livres sterling, provenant de sa fortune personnelle, à la modernisation d’Old Trafford ainsi qu’à l’amélioration des infrastructures du camp d’entraînement de Carrington. À noter toutefois que cet investissement supplémentaire ne devrait avoir aucune incidence sur le niveau d’endettement de la formation nord-britannique.