Kevin Malcuit signe à Ankaragücü

Un quête d'un nouveau challenge après son départ libre de Naples cet été, le latéral droit français Kevin Malcuit (31 ans) vient de s'engager avec le club turc de Ankaragücü. Il a signé un contrat d'un an avec l'actuelle lanterne rouge du Championnat.

«Notre club a signé un contrat d'un an avec le joueur français Kévin Malcuit et a terminé les travaux de transfert pour la nouvelle saison», peut-on lire dans le communiqué du club. Après une aventure à Naples où il a souvent été irrégulier et après un prêt décevant à la Fiorentina, l'ancien de Saint-Etienne ou du LOSC quitte donc l'Italie pour un nouveau défi.