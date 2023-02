Real Madrid : Guti met un énorme coup de pression à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Cet été ne devrait pas déroger à la règle : l’avenir de Kylian Mbappé monopolisera, encore une fois, toute l’attention du mercato. L’attaquant français, qui avait prolongé l’été dernier avec le PSG jusqu’en 2025, malgré l’intérêt prononcé du Real Madrid, ne jouit en revanche plus d’une immunité auprès de certains anciens de la Casa Blanca. Consultant pour l’émission espagnole El Chiringuito, Guti, ex-gloire du club madrilène (1996-2010), a indiqué que le Français devait se faire petit en cas d’arrivée en Espagne.

«Mbappé doit venir au Real Madrid avec la tête basse et être un joueur parmi d’autres dans le vestiaire. Si ce n’est pas le cas c’est qu’il se trompe et ne sait pas dans quel club il vient. C’est la réalité. Figo est venu, Ronaldo est venu… Je ne sais pas quelle est sa réalité à Paris et comment ça se passe dans le vestiaire du PSG. C’est peut-être le meilleur joueur du monde qui serait signé, mais le Real Madrid est beaucoup plus que cela», a déclaré l’ancien international espagnol, retraité depuis 2011. Au moins, le message est passé.

