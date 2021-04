OM : Valentin Rongier se positionne concernant l’avenir d’Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

Arkadiusz Milik sera-t-il toujours un joueur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? L’attaquant polonais va sans aucun doute animer le prochain mercato estival alors que sa situation contractuelle intrigue les plus grands clubs européens. En conférence de presse aujourd’hui, son coéquipier à l’OM Valentin Rongier s’est exprimé sur son cas.

«On espère (qu'il reste). Je pense qu'il se sent très bien ici. On a un groupe vraiment bien, ce n'est pas la première fois que je le dis. C'est un groupe facile et il a tout fait pour s'intégrer. Il est très performant sur le terrain mais il est aussi bien dans le vestiaire. C’est un grand professionnel qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours prêt à travailler. J'espère que ça jouera dans sa décision.» Le message est envoyé, reste maintenant à savoir si Milik l’a reçu.