David Alaba déclare sa flamme au Bayern Munich

La gourmandise est parfois un vilain défaut. En fin de contrat à la fin de la saison, David Alaba est en pleine négociation avec le Bayern Munich en vue d'une éventuelle prolongation, lui qui est primordial dans le système défensif d'Hansi Flick, dans son nouveau poste de défenseur central. Après avoir refusé une offre d'un contrat de 4 ans et un salaire de 11 millions d'euros annuels et être allé au clash avec le club bavarois, l'Autrichien est quelque peu revenu sur ses positions.

À l'occasion de la trêve internationale et du match de Ligue des Nations contre l'Irlande du Nord (1-0), le défenseur convoité par le PSG et la Juventus a réaffirmé son amour pour son club : « je me sens très à l'aise à Munich, c'est chez moi depuis douze ans. J'ai pu y vivre de très beaux moments ». Une longue aventure pleine de succès qui pourrait se terminer sur une mauvaise note si le joueur de 28 ans venait à ne pas trouver d'accord avec le Bayern.