Coupe de France : Valenciennes écarte Rouen aux tirs au but et rejoint le dernier carré

Au lendemain de la qualification arrachée par l’Olympique Lyonnais face à Strasbourg à l’issue des tirs aux but, l’autre quart de finale de la Coupe de France opposait Rouen à Valenciennes, ce mercredi soir. À la lutte pour sa survie en Ligue 2, le club nordiste espérait néanmoins poursuivre sa belle épopée dans cette compétition et ainsi engranger de la confiance pour la suite de sa saison. Mais pour y parvenir, il lui était nécessaire d’écarter l’épouvantail rouennais, tombeur de Monaco au tour précédent et plus que jamais déterminé à rejoindre le dernier carré. Comme à l’accoutumée depuis son entrée en lice dans le tournoi, Rouen a joué crânement sa chance en posant de nombreux problèmes à la défense du VA. Bousculé par le pensionnaire de National, Valenciennes a finalement pris l’avantage peu avant la demi-heure de jeu par l’intermédiaire d’Oyewusi, à la réception d’un centre venu de la gauche (0-1, 26e).

La suite après cette publicité

Menés au score, les Rouennais n’ont pas abdiqué et ont même cru revenir dans la partie à quelques encablures de la pause, mais Louchet a réalisé un miracle sur sa ligne (40e). Au retour des vestiaires, Rouen a tenté d’égaliser mais s’est heurté à un mur nordiste, à l’image de cette parade de Louchet devant Ouadah (62e). Persévérant, le pensionnaire de National a fini par faire plier son adversaire en obtenant un penalty transformé en deux temps par Loppy en marge du temps additionnel (1-1, 90e). Finalement, Rouen s’est incliné aux tirs au but face à Valenciennes (1-1, 2-4 t.a.b). Ainsi, la lanterne rouge de Ligue 2 se qualifie pour le dernier carré.