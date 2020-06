Joe DaGrosa en lice pour racheter l'AS Roma !

Battant pavillon américain depuis l’arrivée de James Pallotta, l’AS Roma était censée changer de propriétaire, mais pas de nationalité. En effet, le milliardaire texan Dan Friedkin était parvenu à un accord avec son compatriote pour le rachat du club giallorosso en échange d’un chèque de 700 M€. Malheureusement pour le potentiel acquéreur, la crise du coronavirus est passée par là et les négociations ont dû être repoussées. De quoi changer la donne.

La suite après cette publicité

Car au final, la dernière proposition de Friedkin n’avait plus vraiment à voir avec les 700 M€ évoqués (rachat de la dette compris). Ce dernier n’offrait plus « que » 490 M€, ce qui n’aurait rapporté « que » 220 M€ à Pallotta, une fois les dettes épongées. Déçu d’avoir offert une belle exposition médiatique à Friedkin pour se retrouver finalement avec une offre au rabais entre les mains, Pallotta serait passé à autre chose. Et d’après la Repubblica, le patron de l’AS Roma pourrait faire affaire avec un autre Américain, bien connu en France.

Friedkin sur la touche, DaGrosa surgit

Ancien dirigeant de Bordeaux, Joe DaGrosa aurait affiché un intérêt concernant un rachat du club de la Louve ! Mieux, Pallotta serait lui aussi convaincu de pouvoir négocier un meilleur prix avec l’homme d’affaires. DaGrosa aura-t-il cependant les moyens de sortir plus de 490 M€ ? Pour rappel, ce dernier avait annoncé qu’il souhaitait créer un City Football Group (le groupe propriétaire de Manchester City, Melbourne City, Montevideo City Torque, New York City et de Mumbai City entre autres) à sa sauce, c’est-à-dire en version low cost.

« Dans cet environnement actuel, vu ce qu’il se passe avec la pandémie de coronavirus, nous pensons qu’une opportunité existe de recréer le City Football Group à moindre coût. Les valeurs des clubs sont déjà en baisse. (….) Il y aura de grandes opportunités au cours des 12 prochains mois et de grandes opportunités pour acquérir des joueurs de classe mondiale à moindre coût. » Mais alors qu’il ambitionnait plutôt de racheter un club en Premier League, DaGrosa pourrait donc finalement se rabattre sur la Serie A. Affaire à suivre.