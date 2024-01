Salernitana : pourquoi les négociations avec Mario Balotelli coincent…

C’était l’un des dossiers surveillés de près en Italie comme nous vous le révélions en exclusivité durant ce mois de janvier. Alors que la direction d’Adana Demirspor avait, un temps, ouvert des négociations pour rompre le contrat de Mario Balotelli, plusieurs clubs italiens dont la Salernitana semblaient enclines à rapatrier Super Mario . Convaincu par ce renfort, Walter Sabatini, le directeur exécutif des Granata, avait validé son arrivée, tandis que l’ancien attaquant de Manchester City se montrait prêt à faire des efforts financiers pour rejoindre la formation de Salerne, ville voisine de Naples où habite actuellement la fille de Balotelli. De quoi expliquer, un peu plus, le choix de carrière. Néanmoins, selon nos informations, les discussions récentes se sont compliquées.

Il y a eu un nouveau contact téléphonique entre Mario Balotelli et la Salernitana. Le joueur a réitéré son désir de revenir en Italie dans l’espoir de disputer l’Euro avec la Nazionale. L’ancien buteur de l’AC Milan et de l’Inter a même accepté un premier contrat jusqu’en juin prochain, mais le salaire n’a pas finalement pas convaincu le natif de Brescia - malgré les intentions qu’il laissait sous-entendre au début des négociations. La Salernitana n’a néanmoins pas dit son dernier mot et tentera une ultime proposition à envoyer à Super Mario avant la fin du mercato d’hiver jeudi soir. La direction espère ainsi convaincre Balotelli de rejoindre la Campanie, à l’heure où l’entraîneur des Granata, Pippo Inzaghi, continue de pousser en interne pour boucler le deal. Affaire à suivre mais les récentes discussions se sont quelque peu refroidies en ce début de semaine.