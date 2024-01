Adana Demirspor : Mario Balotelli en a marre de la Turquie

Il n’en finit plus de faire couler de l’encre. L’attaquant italien, Mario Balotelli (33 ans), continue de chausser ses crampons et de jouer. En septembre dernier, l’enfant diabolique du football italien revenait dans le club turc d’Adana Demirspor pour une deuxième pige, après avoir déjà porté les couleurs de Mavi Şimşekler une année, lors de la saison 2021-2022 (33 matchs, 19 buts), avant de rejoindre ensuite le FC Sion. En Suisse, son aventure a tourné au calvaire : entre fêtes alcoolisées, doigts d’honneurs aux supporters adverses, retrait de permis, mauvais régime alimentaire, insultes envers la ligue de football suisse, son contrat avait été rompu à l’amiable à l’été 2023. Des supporters avaient même brûlés son maillot, peu de temps avant son départ. C’est donc dans la ville turque d’Adana qu’il s’est cherché une nouvelle rédemption, alors que son ancien entraîneur, Vincenzo Montella, avec qu’il s’était battu en plein match, n’officie plus à la tête du club turc.

Mais cette saison, son retour n’a pas été à la hauteur pour l’éternel talent gâché. Après quelques mois, Super Mario a marqué 3 buts en 5 matches, dont une réalisation lors des 11 premières apparitions, lors de sa deuxième saison sous le maillot des Mavi Şimşekler, avant de rechuter d’une blessure. En effet, Mario Balotelli a été opéré avec succès en Italie pour une grave blessure au genou et a récemment terminé le processus de traitement. L’heure est arrivée d’entamer la rééducation. Mais selon les informations de nos confrères turcs du journal Fanatik, l’aventure de Mario Balotelli à l’Adana Demirspor va prendre fin cet hiver. En effet, la direction turque devrait tomber d’accord avec le joueur italien de 33 ans pour se séparer à l’amiable durant ce mois de janvier, synonyme de mercato d’hiver. Et l’ancien joueur de Manchester City et de l’Inter Milan ne compte pas encore raccrocher les crampons et a même un plan de fin de carrière bien défini.

Un retour en Italie privilégié

Selon nos informations, Mario Balotelli rêve de revenir en Serie A pour tenter de se faire à nouveau une place en équipe nationale. L’objectif personnel de Super Mario est de s’installer et de jouer en Italie, afin de conclure sa carrière dans son pays, avec qui il a connu une relation particulière, tout au long de sa carrière conditionnée par des hauts et des bas. L’entourage du joueur fait pression pour un retour en Serie A et plusieurs équipes pourraient saisir l’opportunité durant ce marché des transferts. Le natif de Brescia vise un retour en sélection nationale, à l’approche de l’Euro 2024 avec l’Italie et espère qu’un retour au bercail soit la meilleure solution pour taper dans l’œil de Luciano Spalletti. Pour facilier son retour en Serie A, le numéro 99 de l’Adana Demirspor serait prêt à réaliser des efforts financiers.

En effet, selon nos indiscrétions, trois équipes sont actuellement en pleine réflexion pour évaluer la faisabilité d’une arrivée de Mario Balotelli. L’Udinese, actuellement 16ème du championnat, recherche des renforts pour sa rotation offensive, à l’heure où le jeune Lorenzo Lucca fait figure de véritable buteur de formation. La Salernitana y pense également fortement pour pallier la blessure de Boulaye Dia. Et enfin, dernier club à débattre de la possibilité de signer l’ancien joueur de l’Inter et de l’AC Milan n’est autre qu’Empoli dans l’espoir de booster la fin de saison dans la mission maintien. Les négociations entre le joueur et ces clubs seront en grande partie déterminées par des conditions et des promesses que le joueur de 33 ans devra tenir et respecter, notamment sur son hygiène de vie et sa condition physique.