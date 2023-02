Maillot brûlé, attaques des supporters : Mario Balotelli fait polémique au FC Sion !

La suite après cette publicité

Depuis près de six mois maintenant, Mario Balotelli porte le maillot du FC Sion. Une écurie qui est allée le chercher en Turquie, à l’Adana Demirspor, afin qu’il occupe la pointe de son attaque. Et si Super Mario attendait des offres plus intéressantes, il a fini par dire oui aux Suisses le 31 août 2022. Ces derniers ont déboursé 2 millions d’euros pour le recruter et qu’il paraphe un contrat jusqu’en juin 2024. Mais il est difficile d’imaginer aujourd’hui qu’il aille au bout de son bail tant l’Italien enchaîne les polémiques depuis son arrivée en Super League.

Un premier dérapage dès son arrivée

Tout a commencé en septembre dernier. Une quinzaine de jours après sa signature, l’ancien joueur de Manchester City a été au centre d’un nouveau scandale. En effet, il avait été aperçu en état d’ébriété à la sortie d’un bar à Lausanne. Visiblement très alcoolisé, il avait dû être épaulé par ses amis pour se rendre jusqu’à leur véhicule. Une vidéo du footballeur a même circulé et a été visionnée de nombreuses fois. Pour ne rien arranger, Balotelli, qui n’avait joué que deux matchs avec son nouveau club à cette époque, avait disparu des radars. Il n’était plus apparu au sein du FC Sion et avait manqué tous les entraînements.

À lire

FC Sion : les premiers déboires de Mario Balotelli !

Son club avait publié un communiqué de presse peu après. «Le FC Sion a pris connaissance avec étonnement de plusieurs articles relayant une vidéo de notre joueur Mario Balotelli à Lausanne et de rumeurs indiquant qu’il n’aurait plus donné de nouvelles à son club. Le FC Sion regrette que cette vidéo ait pris des proportions inutiles et démesurées qui nuisent à l’image de notre attaquant. Le club valaisan profite ici de rappeler qu’il est très content des performances actuelles de l’équipe depuis la venue de Mario Balotelli en Valais.» Les Suisses avaient donc décidé d’éteindre l’incendie provoqué par l’attaquant de 32 ans.

La suite après cette publicité

Un coup de gueule retentissant

Ce dernier avait retrouvé les terrains début octobre et avait enchaîné les buts (4 buts en 4 matchs). On se disait qu’il était lancé. Mais l’enfant terrible du foot italien a fait parler de lui à nouveau en novembre. Très énervé suite à une faute non sifflée sur lui, il avait adressé un doigt d’honneur au kop bâlois le 6 novembre dernier. Il en avait fait un autre à sa sortie du terrain à la 62e minute. Et cette fois-ci, l’arbitre l’avait vu. Balotelli avait été suspendu une rencontre à titre provisoire. De quoi le mettre en rage qui avait poussé un énorme coup de gueule.

«Je ne sais pas dans quel genre de mafia vous êtes, mais croyez-moi, les joueurs comme moi ne sont pas fiers d’être dans une ligue où l’injustice, la corruption et l’incapacité sont souveraines. Le football est un travail et nous devons tous le prendre au sérieux, y compris les arbitres. Je ne vais pas continuer à risquer ma propre santé sur le terrain sans être protégé des fautes des adversaires et des agressions des supporters. Je me fiche vraiment de ce à quoi vous étiez habitué avant, mais vous devez changer cela dès que possible et le monde doit mettre un œil sur cette ligue pour voir la honte qu’elle fait. J’ai fait une erreur, je vais payer pour cela. La fédération a fait une erreur, paiera-t-elle pour cela ? L’arbitre a fait des erreurs, il doit aussi le payer».

La suite après cette publicité

Son maillot a été brûlé par des supporters de Sion

Une sortie coup de poing qui n’avait pas été appréciée par la fédération suisse. Quelques mois plus tard, Mario Balotelli fait à nouveau parler de lui. Titulaire ce week-end lors de la défaite 4 à 0 face à Saint-Gall, l’Italien, qui portait le brassard, a été la cible de ses propres supporters. Durant le match, ils ont lancé des messages acides à Super Mario. «Mouille le maillot ou casse-toi!», ont-ils notamment lâché selon 20 Minutes. Déçus par son manque d’implication et son faible impact, les fans l’ont donc attaqué verbalement.

Ils n’en sont pas restés là puisqu’ils ont brûlé un maillot floqué au nom de Balotelli à la fin du match. Un geste fort. Le divorce semble consommé entre l’attaquant, qui n’a plus marqué depuis le 12 novembre, et les supporters du club valaisan. Un club qui est avant-dernier du championnat (9ème place avec 22 points, soit autant que Winterthur dernier) et qui n’a pas gagné en 2023. Une réaction est donc attendue de la part du FC Sion et de Mario Balotelli (5 buts en 12 apparitions), qui ne vit pas une expérience de tout repos dans le onzième club de sa carrière. Certains médias suisses se demandent d’ailleurs déjà si l’Italien est le flop de la saison. Ambiance…