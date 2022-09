FC Sion : les premiers déboires de Mario Balotelli !

La suite après cette publicité

Voici une nouvelle frasque à mettre à l'actif de Mario Balotelli. Transféré de l'Adana Demirspor au FC Sion pour un peu plus de deux millions d'euros lors du dernier mercato estival, l'attaquant international italien (36 sélections, 14 buts) n'a pas réalisé le début de saison le plus remarqué de la planète football. Auteur de deux petites apparitions sous ses nouvelles couleurs (52 minutes disputées), l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille fait, pourtant, déjà parler de lui. Et la raison a de quoi inquiéter sa direction...

Aperçu à la sortie d’un bar à Lausanne, le week-end dernier, l'enfant terrible de Palerme ne semblait pas dans son meilleur état. Alcoolisé et soutenu par ses amis, il se dirigeait alors vers un parking. Une vidéo devenue virale et visionnée plus de 20000 fois sur le compte Twitter Nau.ch. Oui mais voilà, selon les dernières informations de ce même média suisse, Balotelli n’est pas apparu à Sion depuis !

L'adaptation sulfureuse signée Mario Balotelli !

À ce titre, l'ancienne star de l'Inter, de l'AC Milan ou encore de Manchester City a depuis manqué toutes les séances d’entraînement de sa nouvelle équipe. Une longue absence qui inquiète forcément même si le championnat suisse est actuellement en pause. Quatrième de Super League, le FC Sion s'apprête toutefois à croiser le fer avec Rapperswil, samedi, dans le cadre du deuxième tour de la Coupe de Suisse. Une rencontre qui se fera sans la nouvelle recrue de Sion.

Présent lors du point presse hebdomadaire du club, Paolo Tramezzani, l’entraîneur de la formation sédunoise, a, en effet, d'ores et déjà annoncé le forfait de Mario Balotelli, indiquant que son attaquant souffrirait d’une grippe depuis le début de semaine, raison pour laquelle il serait absent des séances collectives. Une chose est sûre, Mario Balotelli a soigné son arrivée en Valais.