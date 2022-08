Süper Lig : Mario Balotelli s'est embrouillé avec son entraineur en plein match

Parti à Adana Demirspor l'an passé, Mario Balotelli (32 ans) n'avait pas vraiment fait parler de lui depuis un petit moment. Samedi, son club s'est d'ailleurs imposé contre Ümraniyespor (1-0). Une victoire qui permet aux Ciel et Marine de prendre la deuxième place du Championnat, après quatre journées disputées.

Seulement voilà, au moment du coup de sifflet final, une altercation a éclaté entre Mario Balotelli et son entraîneur italien, Vincenzo Montella. Alors que les images du diffuseur montrent que le ton est monté entre les deux hommes, le manager d'Adana Demirspor a même cherché la confrontation physique avec l'ex-buteur de l'OGC Nice et de l'OM, avant d'être séparé par ses joueurs et le corps abritral. Vincenzo Montella était fou de rage.