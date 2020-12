Le message de Kylian Mbappé à Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Après avoir travaillé durant plus de deux ans sous les ordres de Thomas Tuchel au PSG, l'attaquant international tricolore du PSG Kylian Mbappé a tenu à rendre hommage sur Instagram à celui qui sera bientôt son ex-entraîneur. «C'est malheureusement la loi du football, mais personne n'oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l'histoire du club et je vous dis merci coach.» Actuellement en vacances, Kylian Mbappé a terminé sa demi-saison en beauté grâce à un but inscrit hier face au Racing Club de Strasbourg Alsace (4-0).

Et avec Thomas Tuchel, l’international français a confirmé les espoirs placés en lui après ses performances avec Monaco. Repositionné en pointe, le champion du monde 2018 a évolué grâce sous la houlette du technicien allemand. Le Parisien a donc tenu à louer l’apport du natif de Krumbach au sein du club. Nul doute que cette sortie médiatique fera chaud au coeur du technicien allemand.