Lens : l’acclimatation réussie de Malang Sarr

Cet été, le RC Lens décidait de tenter un pari pour renforcer sa défense. Avec le départ acté de Kevin Danso notamment, le club nordiste misait sur Malang Sarr. L’ancien de l’OGC Nice restait sur un prêt du côté de l’AS Monaco (17 matches). Mais celui qui appartenait toujours à Chelsea espérait bien relancer pleinement sa carrière et faisait donc le choix de la continuité en restant en Ligue 1. Les Blues décidaient de le libérer et c’est donc le RC Lens qui se jetait sur cette bonne affaire avec l’idée de le refaire devenir le joueur qu’il était lorsqu’il a explosé au Gym.

Pour le joueur de 25 ans, ce choix de rejoindre les Sang et Or est apparu comme une évidence. Dès les premiers contacts avec le club, Malang Sarr s’est senti désiré et n’a pas hésité longtemps avec de prendre sa décision. Il avait notamment échangé avec Will Still et le staff. Ces derniers n’avaient pas caché leur envie de voir débarquer le défenseur central gaucher rapidement. Et au-delà du sportif, Malang Sarr a aussi vu un club, réputé familial, capable de lui permettre de s’épanouir en tant qu’homme et donc aussi en tant que footballeur par la suite.

Un joueur revanchard et impliqué

C’est là le défi de sa saison. Sous les couleurs du RC Lens, Malang Sarr aura à cœur de retrouver son football après des années compliquées à Chelsea. Dans un effectif XXXL, le Français n’a pas pu exister. Pour autant, il n’a pas flanché dans son implication puisqu’il était décrit comme un joueur apprécié de tous et sérieux à l’entraînement. Malgré son temps de jeu inexistant, il n’avait pas non plus pleuré sur son sort attendant patiemment son heure. Une heure qui va peut-être venir avec le RC Lens finalement.

Après un début de saison où il a accepté sa situation de remplaçant, encore plus avec le non-transfert de Kevin Danso, Malang Sarr s’est remis au niveau physiquement et a convaincu son staff de lui faire confiance. Impliqué et appliqué, il a pu connaître sa première titularisation juste avant la trêve internationale. Il avait joué 90 minutes face à Strasbourg. Reste à savoir s’il pourra enchaîner face à Saint-Etienne. Mais une chose est sûr, le défenseur de 25 ans, récent papa, est revanchard après son prêt difficile à Monaco. Il faut désormais le prouver sur le terrain.