Maccabi Haïfa-PSG : la réaction à chaud de Danilo Pereira

Ce mercredi, le PSG s'est difficilement imposé sur la pelouse du Maccabi Haïfa (3-1). Les Parisiens, décevants dans l'attitude, ont beaucoup souffert face à une séduisante équipe israélienne qui a été puni par le trio Messi, Neymar, Mbappé. Au micro de RMC Sport, l'international portugais Danilo Pereira est revenu sur la prestation des siens. Il estime notamment que la pelouse n'a pas aidé.

«C'était un match très difficile. Notre première période a été compliquée avec la pelouse. C'était difficile de jouer vite avec cette pelouse. Après le but, on a essayé d'avoir beaucoup de mouvement dans leur surface et on marque. En deuxième période, c'était mieux, car on jouait vite. Et là, on marque encore deux buts. C'est dur de jouer ici. Mais avec la qualité de notre trio, ils marquent, c'est bien pour nous. La C1, c'est toujours comme ça. C'est difficile de jouer ces équipes car elles sont très concentrées et très déterminées. Aucun match n'est facile. On essaye de ne pas prendre de buts, mais c'est compliqué parfois.»