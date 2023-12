PSG : l’hommage à Aubervilliers pour Warren Zaïre-Emery reporté

Sauveur du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions et auteur d’une saison extraordinaire marquée par sa première sélection et son premier but avec les Bleus, le jeune milieu parisien, Warren Zaïre-Emery (17 ans), réalise une année spectaculaire, faisant l’unanimité chez les supporters et les observateurs. Le Titi parisien aurait normalement dû être honoré, ce mardi 19 décembre, dans la ville d’Aubervilliers où il a commencé le football dans le club du FCM Aubervilliers.

La suite après cette publicité

Malheureusement, selon les informations de France Info, cet hommage n’a pas lieu aujourd’hui comme prévu. En effet, le PSG en accord avec la mairie d’Aubervilliers a décidé de reporter la cérémonie pour des raisons supposément sécuritaires. Après la violente agression subie par le quatrième gardien parisien, Alexandre Letellier et sa famille, à leur domicile lundi soir, tous les joueurs du groupe parisien auraient reçu l’ordre de rester chez eux aujourd’hui selon la mairie d’Aubervilliers. Une version finalement démentie puisque la raison officielle serait plutôt que le PSG affronte demain le FC Metz. Pas de sortie autorisée la veille de la rencontre donc.