PSG : Alexandre Letellier et sa famille violemment séquestrés par des cambrioleurs !

Hier, le Paris Saint-Germain a été chanceux d’apprendre que la Real Sociedad serait son prochain adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais voilà qu’une terrible information vient frapper le club de la capitale. D’après Le Parisien, Alexandre Letellier (33 ans) a été victime d’une tentative d’extorsion sous la menace d’une arme en réunion dans la nuit de lundi à ce mardi, à son domicile, à Hardricourt (Yvelines). Le gardien de but était accompagné de sa famille, qui a elle aussi été victime d’une extrême violence. Sa compagne et ses deux enfants (2 et 6 ans) ont également été menacés, de mort, pour obtenir des bijoux ainsi que de l’argent. La femme d’Alexandre Letellier a reçu un coup de poing au visage, tandis qu’elle avait son enfant de 2 ans dans ses bras.

Toujours selon Le Parisien, un couteau a été retrouvé sur les lieux des faits. Fort heureusement, trois des quatre auteurs ont été interpellés, dont deux mineurs. Mais les policiers ont dû s’employer, puisqu’un pistolet à impulsion électrique (PIE) a été utilisé lors de l’arrestation d’un des auteurs. Ce dernier avait justement tenté de fuir en sautant du balcon donnant sur l’entrée du domicile. Le quatrième individu est parvenu à prendre la fuite. À noter qu’un agent de police a été blessé dans l’intervention. Tout se serait déroulé très vite, lorsque Alexandre Letellier et sa famille ont été réveillés par une alarme vers 2 heures du matin. Quatre personnes se sont introduites en effet dans son jardin, puis dans son domicile. Les propriétaires du logement ont alors tenté d’appeler la police, mais les malfaiteurs leur ont demandé de couper la communication en les rassemblant dans une pièce de la maison. Un terrible évènement qui rappelle celui dont avait été victime Gianluigi Donnarumma cet été.