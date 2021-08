MHSC : Peter Skuletic quitte le club

Petar Skuletic quitte Montpellier ! Agé de 31 ans, arrivé dans l'Hérault en 2018, il n'a jamais vraiment convaincu, et a même été prêté une saison à Sivasspor. On aurait pu penser qu'il aurait une carte à jouer avec le départ de Delort et celui attendu de Laborde, mais rien n'y fait.

Le club montpelliérain vient en effet d'annoncer le départ de l'attaquant serbe sur les réseaux sociaux. Plus que jamais, le MHSC doit recruter un attaquant d'ici les prochaines heures.