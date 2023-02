Équipe de France féminine : plusieurs joueuses s’unissent contre Corinne Diacre !

La suite après cette publicité

Rien ne va plus pour l’équipe de France féminine et le vestiaire est en train d’exploser à quelques mois seulement de la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. La sélectionneuse Corinne Diacre est très critiquée depuis plusieurs années, et notamment depuis son clash avec la joueuse Amandine Henry qui avait pointé du doigt sa gestion humaine chaotique. Mais malgré l’échec du dernier Euro et après les nombreux conflits en interne, Corinne Diacre avait été maintenue et prolongée à la tête de l’équipe par Noël Le Graët. Cette fois-ci, elle semble avoir perdu une très grosse partie de son vestiaire. Et si pendant plusieurs mois, les joueuses protestaient sans passer à l’acte, tout a changé en ce vendredi. La capitaine emblématique de l’équipe de France, Wendie Renard, a d’abord annoncé dans un communiqué se mettre en retrait des Bleues et donc faire une croix sur le Mondial tant que Corinne Diacre et son staff seraient en poste.

La joueuse de l’Olympique Lyonnais a avancé des arguments sportifs, indiquant qu’elle ne « cautionnait plus le système actuel bien loin des exigences requises pour le très haut niveau. C’est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale », expliquait-elle ce vendredi matin. Le début d’un séisme dans le football féminin français car cette annonce a fait clairement bouger les choses. Après la capitaine aux 141 sélections (34 buts), plusieurs autres joueuses de l’équipe de France ont également publié un message pour annoncer leur mise en retrait de l’équipe. C’est notamment le cas de la star du PSG Marie-Antoinette Katoto.

À lire

La FFF réagit aux déclarations des joueuses de l’équipe de France

Corinne Diacre lâchée par son vestiaire

«Les paroles de notre capitaine Wendie m’amènent à mon tour à parler de la situation en Équipe de France. Les événements de 2019, la blessure de 2022 puis les récents événements me montrent que je ne suis plus en adéquation avec le management de l’Équipe de France et les valeurs transmises. Je prends donc la décision de mettre entre parenthèses ma carrière internationale tant que les changements nécessaires ne seront pas appliqués», a lancé la joueuse aux 34 sélections (27 buts) et qui avait performé au dernier Euro avant de se blesser. Même son de cloche pour l’autre attaquante du PSG Kadidiatou Diani qui ne rejouera pas sous les ordres de l’ancienne coach de Clermont.

La suite après cette publicité

«Suite au communiqué de notre capitaine Wendie Renard et aux vues des récents résultats et du management en équipe de France, je vous annonce suspendre mes obligations internationales afin de me concentrer sur ma carrière en club. Première fan de l’équipe de France, si les changements profonds nécessaires arrivent enfin, je me remettrai au service du maillot tricolore.» Ces nombreux messages ont également été relayés par la défenseure de l’OL Griedge Mbock, l’ancien joueuse Eugenie Le Sommer ou encore Delphine Cascarino. Les Françaises bénéficient également du soutien de coéquipières étrangères comme la Ballon d’Or Ada Hegerberg qui a salué le geste de Wendie Renard demandant «combien de temps devrons-nous passer par ces moments pour que nous soyons respectées ? Je suis avec toi, Wendie, et avec toutes celles qui traversent le même processus. Il est temps d’agir.» Une grosse crise touche donc le football féminin français et Corinne Diacre devrait avoir du mal à survivre à ça…