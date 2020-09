Arturo Vidal rebondit à l'Inter

La suite après cette publicité

Membre de la liste noire de Ronald Koeman aux côtés de Samuel Umtiti, Luis Suarez, Junior Firpo et Ivan Rakitic (parti depuis au Séville FC), Arturo Vidal (33 ans) quitte le FC Barcelone. Le milieu de terrain chilien dit donc adieu aux Blaugranas un an avant la fin de son contrat, après deux saisons de bons et loyaux services, avec 11 buts en 66 apparitions en Liga au compteur.

Mais le natif de Santiago n'en a pas fini pour autant avec le football de haut niveau, puisqu'il rebondit du côté de l'Inter. «Arturo Vidal est officiellement un nouveau joueur de l'Inter. Le milieu de terrain chilien arrive en provenance du FC Barcelone dans le cadre d'un transfert définitif», peut-on lire sur le communiqué officiel. Le Barça précise de son côté que cette opération ne coûtera qu'un million d'euros en variables aux Lombards. À Milan, il retrouvera un entraîneur qu'il connaît sur le bout des doigts, à savoir Antonio Conte, qu'il a côtoyé avec succès à la Juventus (2011-2014). Le capitaine de la Roja (115 sélections, 28 buts) viendra donner un peu plus de profondeur au banc nerazzurro à l'aube d'une saison chargée entre Serie A, Coupe d'Italie et Ligue des Champions à disputer.

Retrouvailles avec Conte et Sanchez

Une belle prise pour les Lombards, d'autant qu'ils ne débourseront pas la moindre indemnité de transfert, le Sud-Américain ayant été laissé libre par le Barça. Les deux parties sont tombées d'accord depuis un certain temps sur les bases d'un contrat de deux ans (avec une année supplémentaire en option), assorti d'un salaire annuel net d'environ 6 M€.

El Rey Arturo retrouvera à San Siro une autre vieille connaissance, son compatriote Alexis Sanchez (31 ans), recruté définitivement par les Milanais au sortir d'une saison en prêt en provenance de Manchester United. Auteur d'un premier passage remarqué en Italie (124 matches de Serie A, 35 buts, 4 scudetti, 1 Coupe d'Italie et 2 Supercoupes d'Italie en poche), Arturo Vidal compte bien montrer qu'il en a encore sous la semelle.