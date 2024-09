Turquie : José Mourinho se paye déjà Victor Osimhen

Recrue star de Galatasaray arrivée en fin de mercato du côté, Victor Osimhen (25 ans) est un renfort de poids pour les Stambouliotes dans la course au titre. Principal rival de Galatasaray, Fenerbahçe et son coach José Mourinho tenteront de l’en empêcher. Le coach portugais a d’ailleurs lancé les hostilités en glissant un petit tacle à destination de l’attaquant nigérian.

«Je n’ai aucun problème avec Victor. En fait, nous avons une très bonne relation. Mais à chaque fois que je joue contre lui, je lui parle parce que je n’aime pas la façon dont il se comporte. Il plonge trop. Je lui ai dit: ‘écoute, tu es l’un des deux meilleurs joueurs africains, toi et Salah. Dans le passé, Didier Drogba, Samuel Eto’o, George Weah. Tu ne peux pas te comporter comme ça.' Il plonge trop. C’est mon problème avec lui. Mais après 10 minutes, ça va. Nous avons une très bonne relation et pour le championnat turc, c’est fantastique et pour Galatasaray, c’est fantastique aussi"», a ainsi déclaré le coach portugais sur HT Spor.