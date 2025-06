LdC : Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de la compétition

Un argument de plus pour le Ballon d’Or ? Ce samedi le PSG est entré dans l’histoire en remportant la finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan (5-0). Une correction infligée en finale et qui vient récompenser le travail de Luis Enrique et sa bande.

Cette saison, un homme a illustré la métamorphose du PSG : Ousmane Dembélé. L’attaquant français a brillé sur la deuxième partie de saison (depuis sa sanction face à Arsenal). Excellent en finale face à l’Inter, il vient d’être élu meilleur joueur de la compétition. Il a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en C1 cette saison.