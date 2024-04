PSG : Luis Enrique fustige ses détracteurs

Critiqué, soutenu, pointé du doigt puis à nouveau adoubé, Luis Enrique fait débat au Paris Saint-Germain. Ses choix font souvent couler de l’encre, et il est parfois difficile de suivre le technicien espagnol, tant pour les spectateurs que pour les joueurs. Mais une chose est sûre, lui et son staff ont amené le PSG en finale de Coupe de France, au sommet de la Ligue 1 et en demi-finale de Ligue des Champions, malgré les critiques lui étant adressées.

En conférence de presse ce samedi, l’ancien technicien du FC Barcelone a sèchement répondu à ses détracteurs. «Ce n’est pas que je lis peu (la presse), c’est zéro. Depuis que je suis entraîneur, on m’a critiqué, que ça continue. Les chiens peuvent aboyer, nous continuons notre course», a répondu l’entraîneur espagnol. Le message est passé !

