OM : Eric Di Meco prend la défense de Florian Thauvin

Dans un climat tendu autant sur qu’en dehors des terrains, les supporters marseillais connaissent une période difficile. Certains joueurs ont aussi exprimé leur envie de départ à la fin de saison. C’est le cas de Florian Thauvin qui va partir libre en juin prochain et qui est même proche de l'AC Milan.

La situation de Thauvin ne plaît pas vraiment aux supporters phocéens. Ces derniers ont même été assez durs avec le Champion du monde français, chose que n’apprécie pas vraiment Eric Di Meco, l’ancien Marseillais. « Un garçon qui est dans un club pour en faire un tremplin, on ne peut pas lui demander de laisser ses tripes sur le terrain. (…) Je trouve que les fans sont durs. S’il y a bien un gamin qui aime l’OM et qui l’a montré, c’est bien Thauvin. Il n’est pas toujours très bon mais le mec, si on regarde les stats, il a des bonnes stats. S’ils avaient tous ses stats, on n'en serait pas là » a-t-il déclaré au micro de Radio Star. Cette saison, l’ancien de Newcastle a inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives en 21 matches de Ligue 1.