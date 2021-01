André Villas-Boas cible deux gros problèmes de l'OM

La suite après cette publicité

À Marseille depuis 18 mois, André Villas-Boas (43 ans) a quasiment tout connu à l'OM. Des succès, une deuxième place en Ligue 1 synonyme de qualification en Ligue des Champions, un parcours catastrophique en C1, des problèmes financiers, des relations tendues avec les supporters et les médias. Dans une interview accordée au média portugais O Jogo, AVB a balayé de nombreux sujets, et notamment sur ce qui est pour lui un vrai problème, à savoir la relation fusionnelle souvent compliquée entre les supporters et le club et aussi la séparation trop grande entre les médias locaux et le club phocéen.

«Le problème avec Marseille c'est que le sentiment d'amour / haine des fans est trop intense. En ce sens, ce n'est pas comme au FC Porto, car il n'y a pas de point intermédiaire de raison. Ensuite, il y a une séparation entre les médias les plus forts de la région et le club, ce qui, à mon avis, n'aurait pas dû se produire. Comme il existe cette relation amour / haine entre les supporters du club lui-même, il est facile pour les adversaires de toucher les points les plus sensibles. Marseille est la meilleure marque du football français, elle doit être mieux positionnée sur le plan médiatique et profiter de cette puissance de marque, mais pour cela il faut une vision de communication pour le club. Désormais, ce n'est pas une priorité pour la direction qui oriente toutes les énergies vers la performance immédiate de l'équipe et la pérennité financière du club, car elle doit répondre à l'UEFA en matière de fair-play financier.» Voilà qui est dit.