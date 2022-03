PSG : les conseils de Gianluigi Buffon à Gigio Donnarumma avant son arrivée à Paris

Interviewé par Bein Sport avant le 8e de finale retour de Ligue de Champions face au Real Madrid ce mercredi soir, le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma a évoqué son arrivée dans la capitale française l'été dernier et les conseils de Gianluigi Buffon qui ont été déterminant dans le choix du portier italien de 23 ans qui s'est engagé avec le PSG jusqu'en juin 2026.

La suite après cette publicité

«Gigi Buffon m’a dit de venir ici et de faire l’histoire de ce club. Il m’a clairement aidé à faire mon choix et j’en suis très heureux. Le PSG ne m’a jamais lâché. C’est mon destin d’être ici. Je suis aujourd’hui très fier de faire partie de ce club» a déclaré l'international italien qui a joué 17 matchs avec Paris depuis le début de la saison et réalisé 11 clean sheets.