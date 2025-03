Énorme polémique pour le FC Barcelone

L’affiche FC Barcelone-Osasuna n’en finit plus de faire parler. Une rencontre qui aurait dû se dérouler initialement le 8 mars dernier mais qui a été annulée à la dernière minute à la suite du décès tragique du médecin du Barça, Carles Miñarro Garcia. Après le report de ce match, la Liga a tenté de trouver la meilleure place possible dans le calendrier. Et l’instance dirigeante du football espagnol a finalement décidé d’organiser ce match en retard le 27 mars. Ce qui a mis les Culés dans tous leurs états puisque plusieurs joueurs catalans auraient à peine le temps de revenir de leurs sélections nationales, à l’image de Raphinha (Brésil) ou de Ronald Araujo (Uruguay).

Le Barça l’a mauvaise

Remonté, le Barça n’a pas été entendu par la Liga, malgré ses demandes. La rencontre s’est donc déroulée hier soir et l’issue a été positive pour les Blaugranas qui se sont imposés 3 à 0. Ils ont néanmoins perdu Dani Olmo sur blessure. Mais après le coup de sifflet final, les Barcelonais, qui distancent désormais le Real Madrid en tête de la Liga, ont vidé leur sac. C’est le cas de Jules Koundé. «Ce n’est pas normal. On en a parlé à plusieurs reprises, du calendrier, du fait de jouer trop de matches. Je sais que parfois, certaines personnes ont du mal à comprendre. C’est vrai qu’on a beaucoup de chance de faire ce qu’on fait. Je me considère chanceux de vivre de notre passion, de bien vivre. Je pense que c’est aussi un manque de respect envers le club de reporter ce match à cette date.»

Il a ajouté : «peu importe le club, Osasuna comptait aussi des internationaux comme Budimir, que j’ai affronté et qui n’a pas eu le repos nécessaire, et beaucoup d’autres coéquipiers. Peu importe le club… Barcelone, Osasuna, ou même Madrid quand ça leur arrive. Je pense qu’au-delà du manque de respect envers les clubs, c’est un manque de respect envers les joueurs, car il faut comprendre que nous ne sommes pas des machines.» Son entraîneur, Hans Dieter Flick, est également agacé. « Ce n’était pas le meilleur jour pour jouer, et nous l’avons payé avec la blessure d’Olmo. Je pars avec un goût amer dans la bouche. Avec ce calendrier, deux semaines de blessure représentent beaucoup de matchs qu’il pourrait manquer.»

Osasuna envisage de poser une réclamation

Hier soir, il n’y a pas que le Barça qui était mécontent. En effet, Osasuna était également très en colère. «La Fédération en a décidé ainsi et il n’y a pas d’autre choix que de jouer. C’est une carotte», a notamment lancé le président du club, Luis Sabalza, avant la rencontre. Et la carotte est difficile à digérer pour Osasuna, qui étudie la possibilité de poser une réclamation après le choc face au FCB. Marca explique que «les services juridiques du club navarrais étudient s’il faut contester le match pour mauvais alignement d’Iñigo Martínez. L’institution de Pampelune profiterait de l’article 5 de la FIFA, qui inclut le temps qui doit s’écouler pour qu’un joueur revienne jouer des matches avec son club après une blessure qui ne lui permet pas d’aller avec son équipe.»

Le point précis du règlement qui est évoqué ici est le suivant : « si un joueur ne participe pas ou se retire de l’équipe nationale en raison d’une blessure, il ne peut pas jouer avec son club pendant les cinq jours qui suivent le dernier match de la fenêtre internationale, à moins que la fédération nationale ne libère expressément le joueur.» Concernant Iñigo Martinez, qui était forfait avec la Roja, l’Espagne a joué contre les Pays-Bas dimanche, soit 4 jours avant. Osasuna réfléchit donc à un recours. Dans le même temps, El Chiringuito estime que cela ne devrait pas impacter le Barça, qui est très tranquille tout en sachant que le joueur a été rappelé il y a 11 jours. Affaire à suivre…