Liga : en match en retard, le Barça corrige Osasuna et conforte sa place de leader

Il y avait de la Liga ce jeudi soir. Quelques jours seulement après la fin de la trêve internationale, le FC Barcelone affrontait Osasuna en match en retard de la 27e journée de Liga. La rencontre avait été reportée il y a quelques semaines après le décès tragique du médecin du Barça quelques heures avant la rencontre. Et la Liga avait donc décidé de reprogrammer ce match ce jeudi malgré les plaintes du FC Barcelone expliquant que Raphinha et Araujo, qui ont joué il y a 24h avec le Brésil et l’Uruguay, ne pourraient pas disputer le match.

Malgré les absences, Hansi Flick alignait un onze très compétitif. Jules Koundé était titulaire à droite, De Jong, capitaine, commençait avec Pedri et Gavi alors que l’attaque était confiée au trio Lamine Yamal, Olmo, Ferran Torres. Ce dernier débutait très bien sa rencontre puisqu’il ouvrait le score après seulement 10 minutes de jeu. Quelques minutes plus tard, Dani Olmo faisait le break sur penalty. Son premier penalty était manqué mais l’arbitre décidait de le redonner à retirer puisqu’un défenseur d’Osasuna était rentré dans la surface trop tôt.

Le Barça déroule

Juste après son but, Dani Olmo était contraint de sortir sur blessure, remplacé par Fermin Lopez. Un nouveau coup dur pour l’ancien de Leipzig qui a donc été absent 51 jours à cause des blessures depuis son arrivée l’été dernier au Barça. Mais cela n’empêchait pas le Barça de gérer tranquillement son avance pendant le match. Mieux encore, au retour des vestiaires, après avoir encore dominé les débats, le club catalan inscrivait un troisième but pour sceller définitivement la victoire dans cette rencontre.

C’est le meilleur buteur de Liga Robert Lewandowski qui plaçait un coup de tête puissant (3-0) pour le troisième but des siens. Le score ne bougera plus malgré plusieurs autres occasions barcelonaises. Avec cette victoire, le Barça, qui était en tête avec une meilleure différence de buts devant le Real Madrid, conforte sa première place et prend désormais 3 points d’avance. De son côté, Osasuna, qui n’aura pas existé dans ce match, reste 14e de la Liga et rate l’occasion de s’éloigner un peu plus de la zone rouge.