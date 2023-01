France - Argentine : Leandro Paredes raconte la veille de la finale

La suite après cette publicité

Le 18 décembre 2022 restera gravé dans sa mémoire, le 17 aussi. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision argentine TyC Sports, Leandro Paredes, qui avoue revisionner la finale France - Argentine "presque tous les soirs", s’est confié sur la soirée qui avait précédé la rencontre en livrant quelques anecdotes.

«Il y a une très bonne et très belle anecdote de cette nuit-là. Nous faisions presque toujours la même chose : après le dîner, nous nous retrouvions pour jouer aux cartes, puis nous allions nous coucher vers 1 heure du matin. Quand nous avons fini de faire ce que nous faisons toujours, avec Gio Lo Celso et Rodri De Paul, nous nous sommes assis tous les trois dans un fauteuil en mettant de la musique. Gio a allumé une bougie et a dit : "Faisons un vœu". Notre vœu était sûrement le même et après ça, nous savions qu’il était impossible pour nous de perdre cette finale», a confié le milieu de terrain de la Juventus de Turin, visiblement superstitieux.

