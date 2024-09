Qualifs CAN 2025, Maroc : Walid Regragui encore attendu au tournant

Ce vendredi soir, c’est le début d’une nouvelle ère pour le Maroc. Avec l’échec de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire et cette élimination décevante dès les 8es de finale face à l’Afrique du Sud, la sélection marocaine était retombée de son nuage. Pour Walid Regragui, pointé du doigt à ce moment, il n’a pas été question de quitter le navire. « Je ne suis pas parti, c’est cette mentalité que je veux montrer aux joueurs. Quand un Marocain tombe, il doit se relever. Walid est tombé, mais il va se relever et montrer à la nouvelle génération qu’il ne faut rien lâcher », expliquait-il après cette déroute. Depuis, le visage du Maroc a bien changé avec l’arrivée de nouveaux joueurs comme Brahim Diaz ou encore Eliesse Ben Seghir. Surtout, la FRMF et le coach marocain se concentrent sur la prochaine CAN qui arrive.

Car cette CAN 2025 a une saveur particulière, elle se jouera à domicile, au Maroc. Et donc forcément pas le droit à l’erreur pour un trophée qui échappe aux Lions de l’Atlas depuis 1976. Une éternité. Depuis plusieurs mois, l’objectif de Walid Regragui est clair : préparer la sélection pour cette échéance qui aura lieu dans un peu plus d’un an. Pour rappel, la CAN a été décalée à la période décembre 2025-janvier 2026 en raison du Mondial des Clubs de la FIFA qui se jouera à l’été 2025. Le sélectionneur marocain dispose donc de temps, d’un effectif assez impressionnant et peut, en plus des cadres, s’appuyer sur une nouvelle génération qui a du potentiel.

Des doutes à dissiper

Cet été, l’équipe U23 a notamment arraché la médaille de bronze aux Jeux Olympiques Paris 2024 sous l’œil de Walid Regragui qui a accompagné l’équipe pendant toute la compétition (ndlr : le coach étant Tarek Sektioui). De quoi confirmer que l’ancien coach du Wydad Casablanca peut obtenir des résultats avec l’équipe première. Depuis l’échec à la CAN, le Maroc a obtenu 3 victoires (et 1 nul) mais n’a pas vraiment rassuré dans le contenu. Walid Regragui, qui a donc introduit Brahim Diaz et Ben Seghir dans le onze, n’a pas encore trouvé la bonne formule et cherche toujours à mettre en place une nouvelle tactique. Car les soucis de l’après Mondial peinent à être gommés. Ce vendredi, face au Gabon, les Lions de l’Atlas entament leur campagne de qualification pour la CAN. Sans enjeu évidemment puisque le pays est assuré d’être qualifié en tant que pays hôte.

Mais ces prochaines rencontres doivent permettre à Regragui de trouver la bonne formule et de rassurer les supporters marocains qui continuent de douter. L’animation offensive, qui fait défaut à l’équipe depuis le début du mandat du coach marocain, est notamment pointée du doigt. Avec plusieurs profils différents aussi bien au milieu qu’en attaque, le Maroc doit donc rapidement enchaîner pour gagner en confiance et aborder cette CAN de la meilleure des manières. Il reste bien sûr du temps et plusieurs rencontres pour ça. Mais au Maroc, le temps n’existe pas et Regragui sait qu’il est attendu au tournant. À lui et son équipe de répondre présents…