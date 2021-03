Manchester City annonce le départ de Sergio Agüero !

La suite après cette publicité

Ce lundi soir, Manchester City a lâché une petite bombe. Les Skyblues viennent d'officialiser le départ de Sergio Agüero, en fin de contrat le 30 juin 2021, à l'issue de cette saison. «Manchester City fera ses adieux affectueux et émouvants au légendaire attaquant Sergio Agüero à l'expiration de son contrat cet été. Prisé par les fans de City et icône mondiale du jeu, Agüero est l'un des footballeurs les plus titrés et les plus respectés sous le maillot bleu ciel», peut-on lire sur le communiqué de presse au sujet du joueur arrivé en 2011.

C'est une page qui se tourne pour l'Argentin et le club anglais. Arrivé en 2011 en provenance de l'Atlético de Madrid, le Kun est devenu une véritable légende en 10 ans sous le maillot bleu ciel. En 384 apparitions toutes compétitions confondues, il a trouvé le chemin des filets 257 fois, devenant le meilleur buteur de l'histoire des Citizens. C'est notamment lui qui a inscrit ce fameux but en 2012 contre QPR dans les arrêts de jeu de la 38e journée de Premier League, offrant un premier titre de champion d'Angleterre à City depuis 44 ans, au nez et à la barbe du voisin tant détesté, Manchester United.

Une statue en son honneur

Vainqueur de 4 championnats, 5 fois de la Coupe de la Ligue, une fois de la Cup et 3 fois du Community Shield, Agüero a tout gagné sur les terrains anglais. Mais le temps file. Solide leader de Premier League avec 71 points, Manchester City réalise une jolie saison. Sans l'Argentin jusqu'à il y a quelques semaines pour cause de blessures à répétition, les Skyblues comptent également passer un cap en Ligue des Champions, eux qui vont affronter le Borussia Dortmund en 1/4 de finale. Parallèlement, les pensionnaires de l'Etihad Stadium préparent déjà le prochain mercato tout en gérant les éléments en fin de contrat.

Le cas de l'attaquant faisait débat. Jamais vraiment entré dans le cœur de Guardiola, il patientait, lui qui savait aussi que sa position de joueur libre pouvait lui ouvrir certaines portes. En Espagne, le FC Barcelone, où évolue son ami Lionel Messi, suivrait sa situation. Récemment, le Paris Saint-Germain est aussi entré dans la danse pour s'attacher les services de cet avant-centre expérimenté. La voie est désormais libre pour tous les prétendants mais avant cela City le saluera une dernière fois. Une statue à sa gloire sera érigée, a annoncé le propriétaire du club Khaldoon Al Mubarak.