Ruud van Nistelrooy et Frank Lampard se battent pour un banc

Sorti d’un joli intérim du côté de Manchester United où il a remporté trois rencontres pour un match nul, Ruud van Nistelrooy a quitté les Red Devils suite à l’arrivée de Ruben Amorim du côté de Carrington. Dès lors, il recherche un nouveau projet et cela tombe bien puisqu’un club de Championship l’a inscrit sur sa liste. Souhaitant un nouveau coach après le départ de Mark Robins, Coventry City a coché son nom.

Selon The Telegraph, il figure parmi les cinq entraîneurs qui ont tapé dans l’oeil des Sky Blues. Les Bantams ont également ciblé un autre nom connu puisque Frank Lampard est suivi de près par l’équipe anglaise. Ce dernier est libre depuis un an et la fin de son intérim à Chelsea.