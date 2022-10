Real Madrid : Lunin fait grimper sa cote

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est le cas de le dire concernant les gardiens de but du Real Madrid ces dernières semaines. En effet, Thibaut Courtois (30 ans) était blessé au dos depuis le 2 octobre dernier, et de ce fait, c'est Andriy Lunin (23 ans) qui a occupé les cages des Merengues. L'Ukrainien, très peu utilisé depuis son arrivée il y a trois ans, a bénéficié de l'absence du Belge, récent trophée Yachine pour disputer six rencontres.

Et on peut dire qu'il a redoré son blason avec de bonnes performances (deux clean-sheets) qui vont refaire grimper sa valeur, lui dont le contrat expire en juin 2024. Les dirigeants du Real Madrid voient peut-être l'avenir avec Lunin qui est bien plus jeune que Courtois, faisant office de bon "back-up" (pour le moment).