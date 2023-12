Lorient - OM : la réaction mitigée d’Amine Harit après la victoire

Interrogé au micro de Prime Vidéo quelques secondes après la victoire (4-2) de l’OM sur la pelouse du FC Lorient, Amine Harit s’est montré globalement satisfait. Pour autant, le milieu offensif marocain, conscient de la seconde période bien moins aboutie des siens, a rappelé les exigences du haut niveau et l’importance d’enchaîner les résultats positifs. «On fait une excellente première mi-temps avec beaucoup d’occasions et d’intensité», a tout d’abord lancé le Phocéen avant d’ajouter.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Marseille 23 15 6 6 5 4 22 16 16 Lorient 12 15 -9 2 6 7 20 29

«On doit être plus attentif, plus concentré après, c’est dur de gérer un score aussi large. Globalement on fait un bon match. Il (Gattuso, ndlr) nous a dit de rester sérieux à la pause, et il a raison, la preuve. C’est l’exigence du haut niveau et c’est comme ça qu’on deviendra une grande équipe. Ce sont des matchs compliqués, on joue tous les trois jours, il faut continuer sur cette série, pour l’instant, on le gère bien mais si on veut prétendre à être une très grande équipe, on doit être capable d’enchaîner sur ce rythme». L’essentiel est quoi qu’il en soit assuré et l’OM remonte à la 6e place.