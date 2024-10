Al Hilal : le message touchant de Santos pour le retour de Neymar

De retour sur les pelouses près de 370 jours, Neymar a joué une trentaine de minutes en comptant le temps additionnel face à Al Ain en Ligue des champions asiatique. Et depuis plusieurs minutes, les messages émouvants s’enchaînent dans les différentes presses mondiales et sur les réseaux sociaux. Le club brésilien de Santos, toujours très proche de sa légende brésilienne, a tenu à envoyer un message à son ancien joueur.

«C’était plus de 12 mois loin des terrains, avec une envie incommensurable de retourner faire ce qu’il aime tant. Neymar n’est pas qu’une star. Ce n’est pas seulement du génie. Neymar est synonyme de joie dans le football. Son retour fait le bonheur de millions de fans à travers le monde. Et lorsqu’il s’agit de supporters, la nation de Santos a un sentiment incomparable. Une complicité plus que particulière avec le meilleur joueur brésilien de ces dernières années. C’est bon de te revoir, éternel de Menino da Vila. Go !»