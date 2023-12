PSG : Momo Sissoko prédit un avenir radieux à Warren Zaïre-Emery

Son manque de rythme ces dernières semaines ne l’a visiblement pas affecté. Alors qu’il n’avait qu’une simple demi-heure de jeu dans les jambes au sortir du match face à Nantes en Ligue 1, Warren Zaïre-Emery a pris ses responsabilités comme un grand pour briller au Signal Iduna Park. Contre le Borussia Dortmund (1-1), le milieu de terrain de 17 ans est sorti de sa boîte au bon moment opportun pour remettre les deux équipes à égalité et ainsi préserver les chances de qualification du PSG pour le tour suivant. Recevant le trophée d’homme du match et s’offrant au passage un record de précocité, le Parisien a une nouvelle fois montré la voie à ses partenaires.

Après Gianluigi Donnarumma, c’est au tour d’un ancien de la maison, à savoir Mohamed Sissoko, de chanter les louanges du natif de Montreuil. Dans les colonnes du Parisien, l’ex-international malien (34 sélections, 2 buts) a rappelé que WZE cochait toutes les cases pour s’imposer au PSG. «Il apporte de la spontanéité, de l’équilibre et beaucoup de courage. Ce n’est que du positif. Malgré à son jeune âge, ce qu’il fait et l’assurance avec laquelle il joue, pour moi on ne peut plus se cacher sur son statut et sur le fait que c’est un futur grand. Le voir à ce niveau-là, à cet âge-là, je ne suis pas étonné. Je l’ai vu en U15-U16 et j’ai tout de suite su qu’il avait toutes les caractéristiques pour devenir un grand joueur et s’imposer au PSG», a concédé le natif de Mont-Saint-Aignan.