PSG : Warren Zaïre-Emery s’est fait voler un record

Auteur du but égalisateur au Signal Iduna Park, ce mercredi soir, Warren Zaïre-Emery (17 ans) a permis au Paris Saint-Germain de décrocher le match nul (1-1) contre le Borussia Dortmund et ainsi d’assurer la qualification des siens pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Avec cette réalisation, le milieu de terrain parisien est d’ailleurs devenu le plus jeune buteur français en C1 à seulement 17 ans et 280 jours…

Oui mais voilà, quelques minutes plus tard seulement, George Ilenikhena (17 ans et 119 jours) a lui offert la victoire dans les arrêts de jeu au Royal Antwerp face au FC Barcelone. De quoi permettre au jeune franco-nigérian de récupérer ce record de précocité. Un petit coup dur pour le protégé de Luis Enrique qui ne ternira, cependant, pas son retour plus que remarqué en terres allemandes…