Romain Faivre va faire son retour au Stade Brestois

Le mercato du Stade Brestois avance doucement. Eric Roy va être satisfait, lui qui indiquait plus tôt dans la journée faire état de «5/6 postes supplémentaires à pourvoir d’ici la fin du mois d’août.» D’après L’Equipe, Romain Faivre est en passe de faire son retour dans la cité du Ponant. Le milieu offensif va faire l’objet d’un prêt payant de 3 M€ et jouera la Ligue des Champions avec un club qu’il a quitté il y a deux ans pour une avneture ratée à l’OL.

Depuis, le joueur de 26 ans a pas mal bourlingué. Recruté par l’OL pour 15 M€, il avait été prêté au bout de six mois à Lorient. Les Gones avaient fini par s’en séparer définitivement à l’été 2023 en le vendant pour la même somme à Bournemouth, qui l’a prêté dans la foulée aux Merlus pour six mois supplémentaires. De retour en Angleterre, l’ancien Monégasque n’a participé qu’à six petits morceaux de matchs toutes compétitions confondues. Pas de quoi se relancer. Il espère donc gagner en régularité à Brest, avec la C1…